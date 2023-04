Șeful BBC a demisionat dupa ce o ancheta a constatat ca a incalcat regulile prin faptul ca nu a dezvaluit un potențial conflict de interese in legatura cu un imprumut acordat premierului de atunci, Boris Johnson. Ieșirea sa din funcție, pe fondul unui scandal de clientelism, are loc intr-un moment in care imparțialitatea radiodifuzorului britanic finanțat din fonduri publice este supusa unui control politic sporit. Președintele BBC a demisionat pe 28 aprilie, in urma unui raport independent privind legaturile sale cu un imprumut obținut pentru fostul prim-ministru Boris Johnson. Richard Sharp…