In aceasta perioada, Primaria traseaza noile marcaje rutiere pe strada Republicii, de la stadion la Ciupercuțe. Masura va permite realizarea pistei de biciclete Centru – Aeroport. „Va rugam sa circulați cu atenție pe Calea Marașești! Se traseaza noile marcaje rutiere, pentru a face loc frontului de lucru pentru pistele de biciclete. Vor ramane in continuare […] Articolul VIDEO: Se traseaza noile marcaje rutiere pe Republicii, pentru a face loc pistelor de biciclete. Primaria indeamna șoferii sa circule cu atenție