- In viziunea președintelui Iohannis „triunghiul de aur” al politicii externe a Romaniei trebuie sa fie creșterea rolului in Uniunea Europeana și in NATO, respectiv dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA. Președintele Klaus Iohannnis a adresat un mesaj diplomaților romani. „Pentru…

- Prim-ministrul Florin Cițu a efectuat astazi o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internaționale Crimeea, inițiativa a Ucrainei menita sa consolideze politica de nerecunoaștere a anexarii ilegale a peninsulei Crimeea. In delegație a participat și ministrul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua o vizita la Kiev pe 23 si 24 august, prilej cu care va asista la ceremoniile de marcare a 30 de ani de independenta a Ucrainei, informeaza un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice. Pe 23 august, secretarul general adjunct al…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, presedintele Georgiei, Salome Zourabichvili, presedintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, au semnat luni, 19 iulie, in cadrul celei de-a 17-ea editii a Conferintei internationale de la Batumi, Georgia, o declaratie comuna menita sa consolideze cooperarea intre…

- Un militar ucrainean a fost ucis si un altul ranit joi de tirurile separatistilor prorusi in estul Ucrainei, pe fondul agravarii tensiunilor in zona de conflict, transmite agentia France Presse. Rebelii au atacat joi si vineri pozitiile fortelor militare ucrainene utilizand mortiere, mitraliere si…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a lansat marti un apel la adoptarea unor masuri de construire a increderii pentru a limita tensiunile in regiunea Marii Negre, informeaza DPA. Toate partile trebuie sa dea dovada de cea mai mare transparenta posibila in legatura…

- 23 iunie 2021 Secretarul general al ODKB, Stanislav Zasi/ Foto: TASS Organizația Tratatului de Securitate Colectiva (ODKG) este gata sa extinda participarea reprezentanților Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) la acțiunile ei, a declarat Stanislav Zasi, secretarul…