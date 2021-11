Schimb de replici intre magistrata Victoria Sanduța și ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco. Aceasta este nemulțumita de faptul ca deputații l-au promovat pe Dorel Musteața la Curtea Suprema de Justiție, fara sa-i fie acordata vreo intrebare. „Intrebarea noastra a sistemului este de ce niciun deputat din Parlament nu a pus intrebarea referitor la activitatea domnului Musteața in acest CSM. A acces acolo din 2014. El nu are nicio scuza”, a spus Sanduța. In replica, Litvinenco a spus ca „este de acord ca starea de lucru in justiție nu este buna”. „Noi recunoaștem de aia, de aia reforma pe care…