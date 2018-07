Stiri pe aceeasi tema

- Șapte romani de rand, de varste și profesii diferite, au decis sa se avante in Madagascar, un taram complet diferit de tot ceea ce au vazut și trait pana acum. Printre cei deciși sa iși impinga limitele in ”Ultimul Trib” se numara și cascadorul Cosmin Padureanu. ”Ultimul Trib”, noua emisiune ce va…

- Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media se solidarizeaza cu postul de radio „Radio Orhei” și cer Consiliului Coordonator al Audiovizualului sa abroge decizia din 5 aprilie 2018, prin care a fost acordata licența de emisie unui post de radio cu o denumire similara, stimulând…

- Uniunea Europeana va riposta daca presedintele SUA, Donald Trump, introduce taxe vamale la importurile auto, iar presiunile politice interne asupra liderului de la Casa Alba se vor intensifica, avertizeaza Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene. "Am ales deja produse cu impact…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca va demara o ancheta aprofundata asupra tranzactiei prin care grupul german Deutsche Telekom vrea sa preia divizia din Olanda a operatorului suedez de telefonie Tele2 , transmite Reuters, preluata de Agerpres. Deutsche Telekom vrea să preia activele din Olanda…

- "La finalul anului 2017, existau 99,6 abonamente la servicii TV la fiecare 100 de gospodarii. Cele mai utilizate raman retelele de cablu, care aveau cinci ... The post Creste dependenta de televizor. „Concurenta pe aceasta piata are ca principal beneficiar utilizatorul”, spune Sorin Grindeanu appeared…

- Comisia Europeana a aprobat luni tranzactia prin care grupul ArcelorMittal va achizitiona Ilva, cea mai mare otelarie europeana. Aprobarea este condiţionată de "vânzarea unui pachet extins de active" pentru a păstra concurenţa pe piaţa oţelului din Europa în…

- Cei doi au vorbit puțin despre parcursul ei in emisiune, iar Giani a laudat-o, scrie huff.ro. Fostul fotbalist a dezvaluit ca a apreciat felul in care Geanina s-a integrat in echipa, dar și corectitudinea ei. Citeste si EXATLON. Claudia Pavel, cel mai sincer interviu. A recunoscut relatiile…