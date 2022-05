VIDEO: Rusia spune că ultimii apărători din Azovstal s-au predat Ministerul rus al Apararii a declarat ca ultimul grup de forțe ucrainene care se afla in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol s-a predat, marcand sfarșitul unui asediu care dureaza de saptamani. O inregistrare video difuzata de minister a aratat luptatorii aliniindu-se pentru a fi percheziționați de trupele rusești in fața oțelariei. Mulți dintre luptatori au fost obligați sa iși hainele pentru ca soldații ruși sa le poata verifica tatuajele. Purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, a declarat ca oțelaria a fost „complet eliberata” in urma blocadei. „Teritoriul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

