VIDEO Rusia nu se dezminte: A bombardat spitalul oncologic din Nikolaev

Rusia a transmis joi ca acuzatia Ucrainei ca a bombardat un spital de copii din orasul Mariupol este stire falsa, deoarece cladirea este o fosta maternitate care fusese preluata de mult timp de trupe, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Trupele ruse au intrat in orasul-port ucrainean Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra pentru prima data de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, informeaza Reuters.

Trupele ruse isi continua avansul catre capitala Ucrainei, Kiev, a anuntat vineri armata ucraineana, potrivit DPA, scrie AGERPRES.

Trupele ruse cu baza in Extremul Orient al Federatiei Ruse vor desfasura exercitii in regiunea Astrahan care se afla la frontiera intre Europa si partea asiatica a Rusiei, a anuntat marti districtul militar estic al acestei tari, informeaza Interfax si Reuters, potrivit Agerpres.

Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei, a declarat sambata Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, transmite Reuters.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra a NATO, le-a reprosat vineri Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene lipsa lor de "actiune hotarata" in fata invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza France Presse si Reuters.

Fostul președinte Traian Basescu susține ca Rusia nu are puterea militara de a invada Ucraina, asta pentru ca o țara de asemenea dimensiuni nu se poate stapani cu doar 170.000 de militari. Basescu arata ca Vladimir Putin va incerca sa obțina cat mai mult in negocierile cu NATO, iar in Ucraina va

Dupa ce joi tensiunile dintre rebelii sustinuti de Rusia din estul Ucrainei si Kiev s-au accentuat, o zi mai tarziu, conflictul continua, separatistii pro-rusi acuzand fortele guvernamentale ca au tras cu artilerie si mortiere vineri dimineata, noteaza mediafax.