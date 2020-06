Stiri pe aceeasi tema

- Rugby-ul post-conavirus a stabilit un record in ce priveste numarul de spectatori in Noua Zeelanda, mai bine de 43.000 de persoane asistand nicio restrictie duminica la Auckland la victoria echipei locale Blues in fata lui Hurricanes, o rivala din Wellington (30-20), pe miticul Eden Park, in cadrul…

- Federatia Internationala de Rugbz, World Rugby, a dezvaluit modalitatile de calificare la Cupa Mondiala 2023, care va avea loc in Franta, intr-un comunicat postat luni pe site-ul sau oficial. Din cele 20 de selectionate care vor lua parte la competitia din Hexagon, 12 sunt deja calificate. Acestea s-au…

- Noua Zeelanda va deveni prima tara care permite reluarea competitiilor profesioniste de rugby incepand de saptamana viitoare, in contextul in care guverne din toata lumea au relaxat masurile de lupta contra noului coronavirus, relateaza Reuters.Cea mai importanta competitie nationala din acest…

- Marile forte ale rugby-ului se pregatesc sa participe la un turneu dupa modelul Cupei Mondiale, care ar urma sa aiba loc in lunile iunie si iulie 2021 in Marea Britanie si Irlanda si ale carui beneficii vor fi utilizate pentru finantarea federatiilor si ligilor profesioniste afectate dur de pandemia…

- Campionatul de rugby al Noii Zeelande, organizat in locul turneului Super Rugby, va debuta pe 13 iunie, a anuntat luni Federatia neozeelandeza, citata de AFP. Primul meci al acestui campionat care cuprinde zece etape si se va desfasura cu portile inchise, cu participarea a cinci francize, va opune echipele…

- World Rugby, forul care conduce destinele sportului cu balonul rotund, a creat un fond de circa 100 de milioane de dolari pentru ajutoarea federatiilor nationale sa depaseasca impactul financiar al pandemiei de coronavirus, a anuntat forul joi, citat de Reuters. Cu meciuri amanate sau…