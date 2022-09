Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca e o diferența mare de varste intre ei, Oana și Viorel Lis nu au ținut cont de critici de-a lungul timpului și și-au vazut de viața. In prezent, Oana ii e alaturi soțului ei, caci fostul primar al Bucureștiului are grave probleme de sanatate. Noi am reușit sa vorbim cu Oana la un eveniment…

- Dupa contestații, 5.355 de candidați au reușit sa obțina medii mai mari sau egale cu 8 (opt) la examenul pentru definitivare in invațamant, rata finala de promovare inregistrata la proba scrisa din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2022), dupa soluționarea contestațiilor,…

- BATRANA CURAJOASA… O femeie de 82 de ani a scapat cu curaj de un hoț, care, in plina noapte, venise sa ii fure banii! Barbatul a patruns in locuința ei, din localitatea Vutcani, de unde ar fi incercat sa sustraga bani și alte valori. Barbatul a fost surprins de persoana vatamata, care a inceput sa […]…

- Sindicatul Liber Semnale Rutiere Administratia Strazilor organizeaza miercuri, intre orele 10:00 - 12:00, greva de avertisment la sediul central al Administratiei Strazilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O tanara din Florida a povestit cum a fost ataca de rechin, dar a reușit sa scape cu viața. Fratele sau, care se afla pe plaja in timp ce sora lui se afla in larg și-a dat seama ca adolescenta era in pericol și a intervenit pentru a o salva. Tanara a ajuns de urgența la spital, unde a fost operata,…

- Problemele tehnice care au dus la esecul lansarii unuia dintre cele mai asteptate jocuri video - Cyberpunk 2077 - ar fi fost cauzate de Quantic Lab, o firma IT din Cluj, arata Forbes in editia internationala. Articolul a declansat o serie de marturii de la angajati ai companiei, dar si o reactie a Quantic…

- Primaria Bacau pregatește recepția Rezervei de apa a municipiului, lucrare realizata de Branpis, cu finanțare PNDL. Comisia inter-instituționala a fost convocata pentru miercuri, la ora 10:00, deși Compania Regionala de Apa, care va administra in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In cursul acestei dimineți, CRAB S.A. (Compania Regionala de Apa Bacau) a sistat furnizarea apei pe conducta de aducțiune Darmanești – Targu Ocna – Onești, pentru remedierea unei avarii. Timpul estimat in vederea realizarii intervenției, dar și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.