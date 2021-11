Stiri pe aceeasi tema

- Situatia paturilor la ATI, destinate pacientilor depistati pozitiv COVID 19, in judetul ConstantaPotrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, sambata dimineata, 6 noiembrie 2021, la nivelul judetului, sunt disponibile 7 paturi in Sectiile de Anestezie…

- Situația din spitale este una extrem de grava și a devenit mai curand apocaliptica, spun medicii ingroziți de numarul tot mai mare de cazuri grave de COVID care ajung in unitațile sanitare. Marți a fost cea mai neagra zi de la inceputul pandemiei, ziua in care au murit peste 570 de romani infectați…

- Radu Țincu, medic primar ATI al Spitalului Floreasca, atrage marți atenția ca rata mortalitații va crește in perioada urmatoare, ”cu cat sistemul sistemul de Terapie Intensiva va fi supra-aglolmerat”. Medicul vorbește despre un ”dezastru sanitar” și spune ca autoritațile trebuie sa ia masuri urgente…

- Situația este disperata in spitalele din Craiova. Prefectul județului Dolj, Nicușor Roșca, spera ca pacienții cu Covid-19, care sunt in stare grava, și au nevoie de oxigen, sa fie preluați și de Spitalul Militar din Craiova. Așteapta ordinul Ministerului Sanatații, prin care Spitalul Militar sa se alature…

- Institutul ”Marius Nasta” din Capitala este unitate medicala COVID inca de la debutul pandemiei. Acum, numarul de pacienți este aproape dublu fața de valurile anterioare, iar presiunea pe doctori este din ce in ce mai mare. In ambulatoriul din Camera de Garda sunt aduși zilnic zeci de bolnavi.In spital…

- Jurnaliștii de la Recorder au filmat o zi intreaga la camera de garda a Spitalului Universitar București, unde pacienții sunt ținuți și pe scaune cu tubul de oxigen langa picioare, iar cadrele medicale lucreaza la foc continuu. Catastrofa sanitara este atunci cand in cel mai mare spital din țara nu…

- Este o presiune mare pe spitalele din Capitala. Zeci de pacienți infectați cu virusul Covid-19 așteapta minute in șir la porțile unitaților sanitare.Din cauza numarului foarte mare de pacienți, ambulantele au ajuns sa stea la coada la intrare in Spitalul Universitar de Urgența București, avand in vedere…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a precizat ca unitatea sanitara nu mai are locuri la ATI, iar in secția Covid sunt pacienți care ar avea nevoie de un pat la Terapie Intensiva. „Situația este aceeași. In continuare paturile de la Terapie Intensiva sunt pline,…