Regina Elisabeta a primit mulțumiri pentru cei 70 de ani de activitate in calitate de șef de stat in cadrul unei ceremonii organizate vineri pentru a sarbatori Jubileul de Platina . Regina Elisabeta a primit mulțumiri pentru cei 70 de ani de activitate in calitate de șef de stat in cadrul unei slujbe oficiate vineri, 3 iunie, pentru a sarbatori Jubileul sau de Platina. Regina insași a lipsit de la eveniment din cauza unor probleme de mobilitate continua. Alți membri de rang inalt ai familiei regale s-au alaturat congregației de la Catedrala St Paul din Londra pentru a aduce un omagiu domniei sale…