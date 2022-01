Stiri pe aceeasi tema

- Un individ suspectat de implicare in asasinarea in 2018, la Istanbul, a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi a fost arestat, marti, pe Aeroportul Roissy Charles-de-Gaulle din Paris, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de postul Europe 1. Khalid A., in varsta de 33 de ani, a fost…

- Ies la iveala noi detalii in cazul morții fermierului din Cluj Dan Țandea. Inițial s-a spus ca a fost gasit inghețat intr-o fosa septica, insa rezultatul necropsiei arata cu totul altceva.

- Casa Alba a acuzat OPEC și aliații sai ca pun in pericol redresarea economica globala, refuzand sa livreze cantitatea de petrol necesara pentru a acoperi cererea din piața. OPEC și aliații sai producatori de petrol, intre care Rusia, au decis sa mențina planul actual de producție, refuzand sa accelereze…

- Autoritațile din Hamburg au confirmat marți ca un cetațean german de 51 de ani a decedat in timpul unui zbor comercial care face legatura intre Turcia și Germania, relateaza mai multe ziare germane, potrivit G4media. Decesul s-a produs in 25 octombrie, insa numai acum autoritațile germane au facut publice…

- Facebook a aratat destul de clar ca se concentreaza pe metavers atunci cand s-a rebranduit ca Meta, iar cea mai recenta achiziție a sa face parte din acest efort. Jason Rubin, vicepreședintele companiei pentru...

- Un barbat care consumase bauturi alcoolice in centrul municipiului Timisoara, in Piata Victoriei, a devenit recalcitrant si a atacat doi politisti locali care se aflau in patrulare, conform news.ro. Potrivit politistilor locali, barbatul a devenit recalcitrant dupa ce i-au cerut sa se legitimeze.…

- Psihoterapeutul Carmen Buțerchi a explicat intr-un articol pentru Școala 9 cat de importanta este identificarea acestor copii și acordarea de sprijin psihologic. Peste un milion și jumatate de copii au pierdut un parinte sau tutore din cauza infectarii cu COVID, arata un studiu publicat recent de Elsevier,…

- Pentru prima data, muzeele din mediul rural, din judetul Galati, vor avea tur virtual 3D. Cu ajutorul tehnologiei, specialistii spun ca tururile virtuale vor fi integrate si in Google Street View si Google Maps.