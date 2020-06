VIDEO / Real Madrid şi-a asigurat victoria din prima repriză. Vezi situaţia din LaLiga! Real Madrid a revenit cu o victorie clara in LaLiga! „Galacticii“ s-au impus duminica seara, scor 3-1, in fata formatiei Eibar. Meciul a contat pentru etapa 28 si s-a jucat pe stadionul „Alfredo Di Stefano“, intrucat „Santiago Bernabeu“ a inceput lucrarile de modernizare. Toate golurile trupei antrenate de Zinedine Zidane au fost marcate in prima repriza. Victoria a fost adusa de Toni Koos (‘4), Sergio Ramos (’30) si Marcelo (’37). Pentru oaspeti a inscris Pedro Bigas, in repriza secunda (’60). Marcelo a celebrat golul ingenunchind cu pumnul ridicat si capul plecat in semn de omagiu pentru lupta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 93 de zile se vor fi scurs intre ultimul meci disputat in La Liga, Eibar - Real Sociedad 1-2, jucat pe 10 martie, inainte de intreruperea sezonului din cauza pandemiei de coronavirus, și derby-ul Sevilla - Betis, de pe 11 iunie, primul meci de la reluarea competiției spaniole. Așadar, fotbalul din Primera…

- Liga Profesionista de Fotbal din Spania (LaLiga) a anuntat, duminica, programul primei etape dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus.Primul meci va fi derbiul orasului Sevilla, joi, 11 iunie, de la ora locala 22.00 (23.00, ora României), partida contând pentru etapa a XXVIII-a.12…

- Fostul capitan al Universitații Craiova , Alex Baluța, a reușit sa-i aduca victoria formației sale, Slovan Liberec, in aceasta seara. Fotbalistul crescut de Academia „Gica Popescu“ a marcat unicul gol al meciului susținut de Liberec pe terenul lui Ceske Budejovice, din etapa a 25-a din campionatul Cehiei.…

- FC Koln a smuls in extremis remiza in meciul de acasa cu Fortuna Dusseldorf, incheiat 2-2, duminica seara, in epilogul etapei a 27-a din Bundesliga, competitie ce se disputa fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus. Fortuna a condus cu 2-0 pana in minutul 88, dupa golurile lui Kenan Karaman…

- La Liga va reveni pe 12 iunie, primul meci care se va disputa fiind „El Gran Derbi”, Sevilla - Betis, anunța Marca Informația, anunțata de COPE, care noteaza faptul ca programul complet al celor 11 etape ramase de disputat in Spania le va fi transmis cluburilor pe 28 mai. Clasament La Liga: Barcelona…

- Autor: Stelian ȚURLEA In 2018, Netflix a lansat filmul „Fotograful de la Mauthausen”, regizat de Mar Targarona. Mulți dintre eventualii cititori ai acestei rubrici il vor fi vazut, dar ii sfatuim sa citeasca și cartea, mult mai interesanta, mai complexa. Ambele se bazeaza pe fapte reale. Dupa ce forțele…

- Spania inregistreaza o evoluție buna a epidemiei de COVID-19 Spania. Foto: Arhiva. Spania înregistreaza astazi o evoluție buna a epidemiei de COVID-19, cu un numar mai mic de decese și de noi cazuri de infectare. În aceste condiții, jumatate din populația țarii se pregatește…