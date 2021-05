Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele calcule ale Aerospace Corporation arata ca racheta va reintra in atmosfera duminica, la ora 07.19 (ora Romaniei) plus minus 8 ore, potrivit Reuters.Punctul de reintrare ar putea fi in zona nordica a Noii Zeelande, dar exista și alte scenarii ce acopera, practic, o mare parte de glob.Racheta…

- Pentagonul nu intentioneaza sa distruga racheta chineza care urmeaza sa faca o reintrare necontrolata in atmosfera in acest sfarsit de saptamana, a anunțat șeful Pentagonului, Lloyd Austin, care a criticat voalat Beijingul pentru ca a pierdut controlul asupra ei, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Oamenii de stiinta au descoperit in desertul Atacama din Chile ramasitele unei specii necunoscute anterior de dinozaur, care in urma cu milioane de ani traia in mijlocul vegetatiei luxuriante din locul care in prezent este cel mai arid din lume, un peisaj selenar alcatuit din roci si nisip, informeaza…

- Descoperire uimitoare la cativa kilometri de fosta baza militara secreta de rachete de la Vadu Dobrii. Ramasitele unei rachete, spun localnicii, au ramas sub pamant dupa prabusirea acesteia.

- Serviciul Poliția Animalelor se afla in structura Direcției Siguranța și Ordine Publica, este condus de un Șef Serviciu (funcție publica) si are urmatoarele atributii: -constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor…

- Un autocamion care transporta opt masini Dacia a ajuns in sant, in urma unui eveniment rutier produs pe raza judetului Olt. Autoturismele, de-abia iesite, in cursul diminetii de marti, 16 februarie 2021, de pe poarta fabricii din Mioveni, si care ar fi trebuit sa ajunga in Muntenegru, au fost avariate…

- Bogdan Nanu și-a dat demisia, in aceasta dimineața, din funcția de director general interimar al Colterm. Primarul Dominic Fritz spune ca s-a intalnit cu Nanu, in aceasta dimineața, care l-a informat ca și-a prezentat demisia. ”L-am cunoscut pe Bogdan Nanu dupa ce am devenit primar, cand s-a oferit…

- Politistii din Alba fac miercuri dimineata doua perchezitii la persoane banuite de inselaciune dupa ce le-ar fi promis unor cetateni din judet ca, in schimbul unor sume cuprinse intre 120 si 2.000 de lei, le vor promova imaginea, pe diferite site-uri, in scopul incheierii unor contracte cu firme…