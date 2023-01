Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Balți, a fost reținut de ofițerii Direcției „Centru” ai Inspectoratului Național de Investigații, de comun cu procurorii PCCOCS, dupa ce acesta a pus in circulație dolari americani falși, in decembrie 2022 - ianuarie 2023, din cei 130 000 USD falși introduși in țara din Turcia.

- Șase caini din mai multe gospodarii din satul Negrea, raionul Hancești, au fost impușcați noaptea trecuta și gasiți fara suflare de catre stapani, transmite Jurnal.md . Polițiștii din Hancești au fost sesizați de unul dintre locuitorii satului Negrea, care a spus ca și-a depistat cainele impușcat in…

- Un barbat din Baia Mare a fost retinut de catre politisti dupa ce ar fi obligat o tanara de 27 de ani sa se prostitueze si i-ar fi tinut fiica, in varsta de aproape trei ani, in conditii precare, informeaza vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare. Fii la curent cu cele mai…

- Un cetațean al Republicii Moldova in varsta de 52 de ani a fost reținut in Federația Rusa, dupa ce mai bine de doi ani. Acesta s-a aflat in cautare internaționala, fiind banuit de omor. Reținerea a avut loc in data de 20 octombrie, in regiunea Tiumen, transmite Echipa.md . Polițiștii ruși de patrulare…

- Lotul National de Armwrestling al Republicii Moldova inregistreaza performanțe notabile la Campionatul Mondial de Armwrestling, ediția 2022, juniori și tineret, care se desfasoara in perioada 18-21 octombrie 2022 in Antalya (Turcia).