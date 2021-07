Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie fac prapad in vestul Canadei, acolo unde a fost decretata stare de urgenta. Doar pe parcursul zilei de marti, peste cinci mii de oameni din provincia Columbia Britanica au primit ordin de evacuare, iar inca in jur de 32 de mii au fost indemnați sa se

- Provincia Columbia Britanica din vestul Canadei a decretat marti starea de urgenta din cauza raspandirii incendiilor care sunt asteptate sa creasca in amploare in urmatoarele zile, favorizate de temperaturile ridicate si de vant, noteaza AFP. "Am ajuns intr-un punct critic", a anuntat Mike Farnworth,…

- Cateva sute de decese bruste, spitalizari in crestere si multiplicarea incendiilor forestiere: vestul Canadei si al Statelor Unite se sufoca sub efectul temperaturilor insuportabile, noteaza AFP. Valul de caldura, care a declansat alerte de canicula in zone in care traiesc milioane de…

- Cateva zeci de persoane au decedat brusc luni si marti in zona Vancouver, un varf al mortalitatii care are legatura, cel mai probabil, cu valul canicular care a afectat vestul continentului american, conform informatiilor furnizate marti de politia federala canadiana, transmite AFP. Doua…