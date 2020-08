Video: Protest în Piața Marii Adunări Naționale: Mai mulți combatanți, în stradă CHIȘINAU, 23 aug - Sputnik. Combatanții și-au dat intalnire la Teatrul Verde din parcul Valea Morilor și au pornit pe jos spre Piața Marii Adunari Naționale. Ei au ajuns in centrul Capitalei și scandeaza lozinci impotriva președintelui Igor Dodon și a premierului Chicu. In PMAN sunt acum cateva sute de manifestanți. Inițial, ei au scandat „Unire, moldoveni”. Poliția, din fața Guvernului, ține o pancarta pe care e scris: „Mulțumim ca protestați pașnic”. „Veteranii nu sunt afiliați niciunului partid. (...) Nu am venit aici ca nu am ce face acasa. Pe noi veteranii… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

