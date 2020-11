Video - Producător de butași: de ce exportă în Rusia, nu în UE CHIȘINAU, 13 nov - Sputnik. Toamna este sezonul potrivit pentru plantarea butașilor de vița de vie. Producatorii au inceput recoltarea lor și sunt gata sa-i livreze viticultorilor. Gheorghe Gaberi ne-a vorbit despre cat de avantajos este sa crești material saditor și cu ce riscuri se confrunta. Pandemia de COVID - 19 s-a anunțat cu mar griji de- 19 s-a anunțat cu mar griji Gheorghe Gaberi produce material saditor de vița de vie mai bine de 20 de ani. In toata aceasta perioada, a reușit sa bucure viticultorii și vinificatorii din țara, dar și de peste hotare cu diverse soiuri de struguri. Intr-un interviu pentru Sputnik… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

