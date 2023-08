VIDEO. Primele imagini cu noua dronă militară a Iranului, pe care ar putea-o folosi rușii în Ucraina: ”Pregătiți-vă adăposturile” Iranul a prezentat marți, 22 august, imagini cu noua drona militara pe care a construit-o. Potrivit presei locale, drona are o raza și o durata de zbor imbunatațite și poate transporta o cantitate mai mare de exploziv, relateaza Reuters . Drona „Mohajer-10” are o raza de acțiune de 2.000 km și poate zbura pana la 24 de ore. In plus, poate transporta o incarcatura exploziva de pana la 300 de kilograme, dubla fața de capacitatea dronei „Mohajer-6”, predecesoarea sa. In videoclipul prezentat de presa iraniana, drona apare alaturi de alte echipamente militare. De asemenea, este transmis mesajul ”pregatiți-va… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

