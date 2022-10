Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Șucu este, fara indoiala, una dintre cele mai de succes femei din Romania. Cu o vasta experiența in mediul de business romanesc, femeia de afaceri are astazi o avere evaluata la circa 55 de milioane de euro. Pe drumul pe care a intalnit succesul a facut primii pași la inceputul anilor ’90, cand…

- O mașina a luat foc in mers, in aceasta dimineața, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, insa, potrivit martorilor, prima autospeciala nu a putut intra in pasaj din cauza inalțimii. In jurul orei 10:40, incendiul a fost stins.…

- UPDATE Ora 10.20: “Ventilația la pasaj e facuta pentru un trafic normal. Cand o mașina ia foc in interiorul pasajului, e normal ca cantitatea de fum sa fie mai mare, iar evacuarea sa necesite cel puțin jumatate de ora” a declarat prefectul Toni Grebla. “E un incident de trafic, s-a intamplat sa ia foc…

- Alerta in Piața Unirii, dupa ce o mașina a luat foc in pasaj. Circulația este intrerupta in zona. Incendiul se produce cu degajari mari de fum. O mașina a luat foc in mers, cu puțin timp in urma, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața…

- Autoritațile ruse invoca o mașina capcana, care ar fi explodat in timp ce pe linia de cale ferata circula un tren incarcat cu combustibil.⚡️Crimean Bridge has been severely damaged following explosion.According to first videos of the aftermath, published by witnesses, a part of the bridge had collapsed.The…

- Antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, a fost operat la Spitalul Floreasca, din Capitala. Inițial, Adrian Mutu a fost la spitalul din Targu Jiu, dar a plecat de acolo și a fost adus in București, acolo unde a fost operat, din primele informații, de apendicita. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…

- O catelusa a fost lovita de masina, in Curtea de Arges, iar prietenul ei de joaca, un caine din vecini, a ramas alaturi de ea si a vegheat-o. Cand a observat ca nu se misca, a inceput sa o impinga cu laba si a incercat sa o traga mai aproape de marginea drumului pentru a o feri de masinile care treceau…