Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Luigi Brugnaro a anunțat ca este in cautarea celor „doi idioți aroganți” care au fost filmați navigand de-a lungul Grand Canal pe placi de surf motorizate și a adaugat ca ofera o cina drept recompensa celor care ii identifica, potrivit The Guardian . Tinerii au fost filmați facand slalom printre…

- Romanii au luat cu asaltul litoralul Marii Negre in minivacanța de Sfanta Maria. Plajele sunt pline de oameni, iar vestea buna este ca dupa cateva zile cu steag rosu, in sfarsit se poate face baie in mare. Costinești și Eforie sunt cele mai aglomerate, dar nici Vama Veche nu duce lipsa de turiști care…

- Zeci de mii de turisti au ramas blocati pe insula chineza Hainan, o destinatie populara de vacanta, din cauza unui focar de infectii cu coronavirus, a informat duminica presa de stat chineza.

- Un taximetrist britanic a plecat cu sotia si cei 3 copii in vacanța de vis din Bangladesh, dar au fost gasiti toti otraviti. Tatal si fiul au fost gasiti fara suflare, alaturi de mama, fratele si sora baiatului mort la doar 16 ani. La randul lor inconstienti, cei trei au mai avut insa o sansa la viata…

- Autoritațile din Veneția intenționeaza sa introduca reguli noi pentru turiști in incercarea de a conserva mai bine patrimoniul și a de reduce numarul celor care petrec doar o zi in oraș și nu aduc un mare plus economiei locale. Despre introducerea unor noi reguli in Veneția se discuta de ceva timp,…

- Cel mai mare pește de apa dulce, o pisica de mare cu greutate de 300 de kg, a fost prins in raul Mekong din Cambodgia, potrivit BBC . Acesta a detronat deținatorul precedent al recordului, un somn de 293 kg, capturat in Thailanda in 2005. Mekongul, un fluviu bogat in biodiversitate, dar amenințat de…

- Vedeta franceza Catherine Deneuve va fi recompensata cu Leul de Aur pentru intreaga cariera la cea de-a 79-a editie a Festivalului de film de la Venetia, care se va desfasura in perioada 31 august - 10 septembrie, au anuntat miercuri organizatorii celebrei Mostra, relateaza AFP. Fii la curent…