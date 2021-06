Prima ambarcatiune 100% electrica, cu zero emisii, care colecteaza deseuri din apa a fost pusa in miscare, sambata, de Ziua Mediului, intr-o actiune de ecologizare a lacului Tarlung - Sacele, din judetul Brasov, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. "Romania ar avea nevoie de o zi a mediului in fiecare zi, pana cand toate deseurile ar ajunge la reciclare si nu in apele tarii, in paduri sau in alte zone naturale. Daca fiecare dintre noi am avea grija de fiecare deseu pe care il producem, mediul inconjurator ar fi cu mult mai aparat de efectele nocive…