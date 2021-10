Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda nu se va mai intalni cu cancelarul german Angela Merkel sambata in timpul vizitei sefei executivului german la Varsovia, a anuntat vineri un inalt oficial din administratia lui Duda, in contextul in care, potrivit presei locale, nemultumirea fata de gazoductul Nord…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a introdus stare de regiune in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarusul, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, potrivit Reuters. Decizia este fara precedent in Polonia si vine in contextul unei mari cresteri a migratiei. …

- Președintele R.Moldova, Maia Sandu, și președintele președintele Poloniei, Andrzej Duda, au sustinut o declarație de presa comuna.Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca va sprijini tara noastra pe calea reformelor din toate domeniile.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a semnat sâmbata o lege care va limita considerabil posibilitatile de a solicita restituirea bunurilor confiscate dupa Al Doilea Razboi Mondial în Polonia, o masura care foarte probabil va tensiona relatiile Varsoviei cu Israelul si cu SUA, transmit Reuters…

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- Copiii cu varste intre 6 si 12 ani din Europa, Orientul Mijlociu si Africa sunt preocupati de schimbarile climatice si de sanatatea planetei, arata rezultatele unei cercetari prezentate miercuri de Cartoon Network. Din numarul total de respondenti, 91% sunt preocupati de schimbarile climatice…