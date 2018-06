Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a atras un nou val de critici asupra sa in timpul unei vizite de lucru in Coreea de Sud, dupa ce a sarutat pe gura o compatrioata maritata. Femeia nu a gasit nimic nefiresc in gestul lui Duterte, desi s-a fastacit minute bune pe scena.

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte a sarutat o femeie pe scena in timp ce ținea un discurs transmis in direct la televiziune. Momentul s-a petrecut in Coreea de Sud unde Duterte efectua o vizita oficiala. Scena a atras aplauzele mulțimii, formata in cea mai mare parte din alți muncitori filipinezi,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca reducerea trupelor SUA din Coreea de Sud "nu se afla pe masa" discutiilor, dupa ce cotidianul New York Times a citat surse neidentificate conform carora liderul de la Casa Alba a cerut Pentagonului sa pregateasca optiuni in vederea reducerii…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat din nou marti, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca nu considera benefic pentru SUA Parteneriatul Transpacific (TPP), relateaza Reuters, conform agerpres.ro. 'Desi Japonia si Coreea de Sud ar dori sa revenim la TPP, nu imi place acest acord pentru…

- ​Președintele filipinez Rodrigo Duterte a amenințat o procuroare a Curții Penale Internaționale ca daca va desfașura vreo activitate in țara lui o va aresta pentru ca Filipine nu mai este membra a CPI așa ca nu are dreptul sa faca vreo ancheta, transmite Reuters.

- „Insultele proferate de presedintele filipinez Rodrigo Duterte la adresa raportorilor Natiunilor Unite sugereaza ca el are nevoie de o examinare psihiatrica”, a estimat ieri, la Geneva, inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Zeid Ra’ad Al-Hussein, transmit Reuters si AFP. ”Aceste atacuri nu…

