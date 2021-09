Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a vorbit, vineri, la Iași, despre lupta politica din interiorul partidului, care ii are in prim plan pe premierul Florin Cițu și liderul liberalilor, Ludovic Orban. Acesta a spus ca liberalii au greșit, lasand „trei luni de zile festivalul democratiei care…

- Premierul Florin Cițu a fost huiduit, vineri, in timpul vizitei de la Iași, unde incearca sa iși negocieze majoritatea pentru a-l da jos pe Ludovic Orban din fruntea Partidului Național Liberal.

- Premierul Florin Citu a fost huiduit, vineri dimineata, la Iasi, de un grup de 15 persoane, care il asteptau in fata cladirii unde era programata o reuniune a PNL, protestatarii strigand „Tradatorii, tradatorii” si „Rusine”.

- Un grup de 15 persoane l-au așteptat, vineri dimineața, 10 septembrie, pe Florin Cițu in fata cladirii unde era programata o reuniune a PNL Iași, iar cand premierul a ajuns, protestatarii l-au huiduit și au strigat „Tradatorii”, a informat news.ro . Florin Citu se indrepta catre sala in care avea loc…

