Stiri pe aceeasi tema

- Un spital din municipiul Arad, dar si mai multe locuinte si strazi au fost inundate in urma unei ploi torentiale, iar cativa copaci au fost rupti de vijelii si au cazut pe autoturisme, pompierii fiind nevoiti sa intervina, pe parcursul noptii de joi spre vineri, pentru remedierea problemelor.Efectele…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Inundații in Pianu de Jos: Apa a facut prapad pe strazi și a intrat in gospodariile oamenilor Furtunile violente și ploile cu care ne confruntam de cateva zile in județul Alba par fara sfarșit. Miercuri dupa-masa, apele au ieșit și in Pianu de Jos și au inundat strada Cloșca.…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Valea Aiudului a ieșit din matca: Zeci de gospodarii și drumuri inundate de ape In urma alertelor de cod galben și cod portocaliu de inundații din ultimele zile, natura a facut prapad la Valea Aiudului. Ploile torențiale de luni noaptea spre marți dimineața au facut prapad,…

- Ploile din ultimele zile au facut ravagii in judetul Botosani. Au fost distruse portiuni de drumuri, oameni si animale au fost evacute de pe malurile Prutului. Inclusiv municipiul Botosani a fost grav afectat.Mai multe strazi s-au surpat din cuaza cantitatii mari de precipitatii iar curtile oamenilor…

- Ruperea de nori din aceasta seara a scos din nou la iveala punctele vulnerabile ale canalizarii din Buzau. Zona Industriala, Chiristigii, Metalurgica, podul de la Maracineni și cartierul Micro XIV sunt doar cateva dintre exemple. Norocul face ca, in doar cateva zeci de minute, apa sa se retraga in…

- Ploaia din aceasta seara a scos din nou la iveala punctele vulnerabile ale canalizarii din Buzau. Zona Industriala, Chiristigii, Metalurgica, podul de la Maracineni și cartierul Micro XIV sunt doar cateva dintre exemple. Norocul face ca, in doar cateva zeci de minute, apa sa se retraga in canalizare.…

- Pompierii de la ISU Alba au intervenit sambata, 13 iunie, in mai multe localitati pentru a inlatura efectele negative provocate de o furtuna violenta care s-a abatut asupra zonei centrale a judetului.

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Natura a facut prapad la Oarda: Drumuri acoperite de ape și grindina de mari dimensiuni Grindina a facut prapad sambata in mai multe localitati din Alba. Localnicii din Oarda au fotografiat bucati de gheata care aveau și dimensiunile unui ou de gaina. Bucațile mari de gheața…