- Post Malone s-a prabușit pe scena, sambata seara, in timpul unui concert in Saint Louis. Cantarețul internațional a avut nevoie de ingrijiri medicale. Sambata seara, la mijlocului concertului pe care il avea in Saint Louis, Post Malone s-a prabușit pe scena și a avut de intervenția imediata a medicilor.…

- In minutul 25 al meciului dintre Farul și FC Argeș, unui spectator de la tribuna a 2-a i s-a facut rau. Partida a fost reluata dupa 8 minute, iar persoana a fost transportata la spital. La 1-0 pentru Farul, partida a fost intrerupta pentru ca salvarea sa patrunda de urgența pe gazon și a traversat terenul.…

- Un cantareț roman de la noi a avut parte de un episod destul de delicat la un concert. Artistul a fost pus intr-o situație extrem de neplacuta, asta dupa ce unul dintre spectatori a inceput sa se joace cu un briceag pe langa el. Cum a reacționat acesta.

- Un ecran video uriaș suspendat a cazut pe scena in timpul unui concert susținut de trupa de Mirror in Hong Kong, scrie The Guardian, citeaza digi24.ro. Doi dansatori și trei femei din public au fost raniți și au fost duși la spital.

- In lunga sa cariera, maestrul austriac de origine ungara a dirijat in operele din Viena, Graz, Hamburg si Berlin. A fost director muzical la Staatstheater Braunschweig (centrul Germaniei) din 1988 pana in 1993 si dirijor al Operei Flamande din Antwerpen si Gent din 1992 pana in 1997.

- Medicii ieseni de la spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi au efectuat prima interventie pe creier cu ajutorul Gamma Knife la Iasi. "In Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Gamma Knife Iasi au inceput primele proceduri. In aceasta saptamana medicii neurochirurgi au…

- Grasu XXL este cercetat de poliție dupa ce a amenințat un spectator la un concert din Capitala. Scena a fost filmata, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare, intrand in atenția autoritaților. In videoclipul postat pe rețelele de socializare, artistul este surprins in timp ce il stropește…