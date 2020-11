Poliția britanica spune ca a reținut un barbat dupa ce o mașina a intrat miercuri într-o stație de poliție din Londra, relateaza Reuters.

Poliția Metropolitana a spus ca ofițerii sunt la locul faptei și ca nu exista raniți.

Imagini neverificate de pe social media arata o mașina în fața secției de poliției și un barbat care pare sa arda ceva în mijlocul carosabilului din fața secției de poliție.







#Edmonton: Police in North London are responding to a major incident after a vehicle was reportedly driven into a police station in Edmonton. A cordon has been put…