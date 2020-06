Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul elvețian in limba germana germana Tages-Anzeiger scrie ca instanța suprema a Elveției a decis ca angajatorii trebuie sa contribuie la plata chiriilor angajaților, daca acestia vor lucra de acasa.Decizia instanței federale, care nu a fost facuta publica, a avut la baza cazul unei firme care…

- Numeroase companii elvețiene care doresc sa faca economii au decis ca angajații lor sa continue lucrul de acasa, insa o hotarare judecatoreasca le obliga sa le plateasca acestora parțial chiriile. Potrivit ziarului Tages-Anzeiger, Tribunalul Suprem elvetian a obligat o companie sa plateasca 150 de…

- Angajatii simt lipsa interactiunii sociale si a schimbului facil de informatii si idei cu colegii de birou, chiar daca au ramas productivi in perioada de lucru de acasa, potrivit unui studiu realizat de Colliers International in tarile din regiune, printre care si in Romania, care arata ca 40% dintre…

- Pentru doua luni la rand, cele mai multe cautari pe platforma bestjobs.ro au fost pentru joburi remote sau work from home, cu un volum total de peste 500.000 de cautari și in creștere cu aproximativ 40% fața de luna martie a acestui an. In același timp, și numarul de joburi remote scoase la concurs…

- Intrebarea de pe buzele tuturor este cum va arata Romania dupa 15 mai, atunci cand este anunțata o relaxare a masurilor luate impotriva pandemiei. Un lucru este clar: plata șomajului tehnic nu va mai fi suportata de stat, lasand in aer soarta sutelor de mii de angajați ramași fara activitate.

- Constantenii care au obtinut in prima instanta obligarea primarului sa le dea un raspuns cu privire la o solicitare formulata in urma cu circa 18 ani mai au de asteptat pana la primirea acestuia.Recent, judecatorii Curtii de Apel Constanta, instanta ce judeca apelul declarat in cauza, au decis suspendarea…

- Unul dintre cei mai mari retaileri prezenți in Romania, Auchan, se alatura celor care locuiesc in municipiul Suceava, pus la grea incercare de epidemia de COVID-19, introducand livrari acasa inclusiv pentru produse proaspete.Practic, sucevenii sunt singurii din țara care pot comanda de pe Auchan.ro…

- O treime dintre angajații penitenciarelor din Romania va sta acasa in perioada urmatoare, anunța Administrația Naționala a Penitenciarelor, ca masura preventiva in fața coronavirusului."Avand in vedere dinamica raspandirii virsului SARS-CoV-2, in conformitate cu prevederile art.9 din Hotararea…