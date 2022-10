O ampla operațiune contra traficanților de droguri se desfașoara, miercuri, in Romania. In 12 județe au loc peste 80 de percheziții domiciliare, iar la final cel puțin 150 de persoane vor fi duse la audieri. ”La aceasta ora, politistii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT efectueaza 82 de perchezitii domiciliare. […] The post VIDEO. Percheziții la traficanții de droguri. Descinderi masive in mai multe orașe simultan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .