VIDEO Percheziții de amploare în București, Ilfov și Teleorman la un clan interlop: S-au tras focuri de armă Polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul Investigații Criminale-Sector 1 pun in aplicare la momentul transmiterii știrii 15 percheziții in București, Ilfov și Teleorman. Descinderile vizeaza clanuri interlope. Conform surselor Puterea, perchezițiile au loc la clanul Sadoveanu. Unul dintre suspecți a incercat sa fuga, iar oamenii legii au fost nevoiți sa traga foc de avertisment și a fost prins rapid. Conform informațiilor noastre, nimeni nu a fost ranit. Activitațile se desfașoara in cadrul unui dosar penal, in care se fac cercetari pentru savarșirea infracțiunilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

