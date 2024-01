Un echipaj format din patru oameni, printre care si primul astronaut turc, a ajuns sambata pe Statia Spatiala Internationala (ISS) pentru o sedere de doua saptamani, in cadrul celei mai recente misiuni de acest tip organizate in intregime pe cheltuiala privata de catre startup-ul Axiom Space, cu sediul in Texas, relateaza Reuters.