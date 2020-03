VIDEO Parlamentarii turci s-au bătut în legislativ ce un deputat de opoziţie l-a criticat pe Erdogan Mai multi parlamentari s-au batut miercuri în legislativul din Turcia în timpul discursului unui deputat de opozitie care l-a acuzat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan de lipsa de respect fata de soldatii turci care au murit în Siria, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Zeci de parlamentari au luat parte la încaierare. Unii s-au urcat pe birouri sau au lovit cu pumnii colegi, în timp ce altii au încercat sa opreasca bataia, conform unei înregistrari video cu incidentul.

Engin Ozkoc, un parlamentar al Partidului Republican al Poporului (CHP),… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

