- In familia Stegaru lucrurile incep incetul cu incetul sa revina normal, iar dupa ce a intrat in legatura direct la Antena 1, parinții lui Viorel și socrii Vulpiței au decis ca ii vor ierta și ii așteapta acasa.

- Sotia unui pacient infectat cu COVID-19 a nascut, miercuri, intr-un spital in care sunt 13 persoane depistate cu temutul virus. Femeia a adus copilul pe lume prin cezariana, la Spitalul Judetean de Urgenta din Bistrita, conform monitorulcj.ro.Nașterea a avut loc intr-o sala de operatii special amenajata…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse intr-o localitate din județul Dambovița, unde zeci de persoane s-au adunat pe strada, pentru a se ruga sa scape de coronavirus. Imaginile au ajuns pe internet, iar polițiștii au intervenit de urgența.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud au deschis un dosar penal in cazul femeii din Salva, infectata cu CoVid-19. Dosarul a fost deschis IN REM, sambata, chiar in ziua in care femeia a primit rezultatul testului medical. Potrivit datelor publicate de Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Situația dintre Veronica și Viorel este din ce in ce mai tensionata. Tanara din Blagești este foc și para pe soțul sau, deoarece, dupa spusele sale, acesta pare sa nu se linișteasca. Iata ce a gasit Vulpița in buzunarul lui!

- ACCES DIRECT, IN BUCLUC! DILEMA… Acces Direct intra in bucluc din cauza Vulpitei si a lui Viorel de la Blagesti! Tot mai multe persoane acuza faptul ca cei doi n-ar prea avea discernamant, motiv pentru care maimutareala de la televizor, facuta de o luna de zile, ar fi, nici mai mult, nici mai putin,…

- Viorel si amantul Marian au fost la un pas de bataie, la Acces Direct. Cei doi au schimbat vorbe grele si au avut un dialog aprins, dupa ce cel din urma a precizat ca exista posibilitatea ca fetita Veronicai sa fie a lui.

- Casnicia Veronicai si a lui Viorel sta pe un butoi de pulbere! Spiritele s-au incins la maximum, intre cei doi, ieri, dupa emisiunea de ieri. Sotii din Blagesti au fost la un pas de paruiala, ba chiar au adus in discutie... divortul lor.