- Șoferul baut care a provocat moartea unui baiat de 22 de ani și ranirea parinților lui, seara trecuta, apoi a fugit de la locul accidentului, a fost prins de un politist aflat in timpul liber.

- Razvan Cornea, polițist in cadrul Postului de Poliție Chinteni, a fost printre primii martori ai accidentului mortal produs duminica seara pe strada Horea din Cluj-Napoca. Agentul, aflat in timpul liber, a observat ca autorul accidentului a fugit și a pornit in urmarirea lui. Razvan Cornea a fost incadrat…

- Razvan Cornea, agent de poliție la Secția 3 de Poliție Rurala Baciu, deși se afla în timpul liber, nu a ezistat sa se implice în reținerea șoferului care a provocat accidentul mortal de pe strada Horea care a avut loc duminica seara. Astfel, șoferul a fost reținut de polițiști…

- Un tanar polițist din Banat, aflat in timpul liber, a facut diferența in viața unei femei care a fost jefuita, in plina strada, in weekend. Madalin, polițist in Caraș-Severin, se intorcea din oraș cu prietena lui, atunci cand l-a prins pe hoțul ce tocmai ii furase unei femei telefonul. Deși se afla…

- Situație incredibila in Romania: un șofer prins beat la volan a fost lasat sa „zburde” liber cu mașina pe șosele, fiind apoi prins din nou.Un șofer s-a ales cu trei dosare penale in doar doua zile doua pentru conducere sub influența alcoolului și al treilea pentru dare de mita. Inconștient, tanarul…

- Toata lumea o cunoaste pe Irina Begu (29 de ani), locul 101 WTA, insa putini sunt cei care stiu ce ii place acesteia sa faca in timpul liber. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat dupa ce este „topita” celebra sportiva.

- Viorel Moldovan (47 de ani) e celebru, e bogat si se crede stapanul soselelor. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini incredibile cu fostul mare international roman la volan.

- Șeful unuia dintre cele mai cunoscute si temute clanuri din Romania a ajuns recent dupa gratii, la Iași. Cocos Bancuța, șeful clanului Bancuța, este cercetat pentru proxenetism in forma continuata. Tribunalul Iași a decis arestarea sa pentru 30 de zile, dar Bancuța a contestat decizia. La primul termen,…