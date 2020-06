Stiri pe aceeasi tema

- Gurile rele spun de ceva vreme ca iubirea dintre Razvan Simion și Lidia Buble s-ar fi risipit, dupa ce o roșcata și-ar fi bagat „coada” in relația lor. Nimic cert pana acum, mai ales ca niciunul nu a oferit vreo explicație in acest sens.

- Probleme pentru tenismanul Nikoloz Basilashvili, 28 de ani, locul 27 ATP. Sportivul a fost arestat in Georgia, dupa ce si-ar fi lovit fosta sotie, scrie L'Equipe, conform Agerpres.Biroul procurorului general al Georgiei a indicat ca Basilashvili a lovit-o, joi, pe fosta lui nevasta in prezenta unui…

- "Ancheta a stabilit ca la 21 mai Nikoloz Basilasvili a comis violente fizice impotriva fostei sale sotii in satul Avsala, de langa Tbilisi", a anuntat procurorul din Georgia. Numarul 27 mondial risca intre un an si trei ani de inchisoare sau intre 200 si 400 de ore de munca in interesul comunitatii,…

- Dupa scandalul cu soția pe care Mihai Albu l-a facut public, din cauza faptului ca nu iși putea vedea fetița, acum designerul a revenit la ganduri mai bune și spune ca tot ce iși dorește este o relație sanatoasa cu fata sa.

- Patrice "Paddy" Bowden, fosta sotie a vocalistului ”Iron Maiden” Bruce Dickinson, a fost gasita fara suflare la locuinta ei de lux din Londra. Avea 58 de ani.Paramedicii ambulantei londoneze, echipati in combinezoane de protectie anti-COVID 19, au identificat trupul neinsufletit al lui Patrice ”Paddy”…

- "A fost o perioada grea, in sensul ca ma simteam responsabila de siguranta angajatilor, de siguranta clientilor, de calitatea produselor. Cred ca am facut cumva si un fel de psihoterapie, pentru ca unii clienti se decideau mai greu ce isi doreau sa cumpere si a trebuit sa le explicam fiecaruia…

- Un tata a ajuns in pragul disperarii, dupa ce a ramas fara cei doi copii. Cei mici, acuza barbatul, ar fi fost dati chiar de mama lor in plasament, iar acum s-ar afla in grija unei asistente maternale. Si, nu este singura acuzatie pe care o face tatal. Acesta mai sustine ca femeia l-ar fi vandut pe…

- Au trecut șase luni de la moartea lui Mihai Constantinescu, unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzica ușoara. Mihaela, prima soție a acestuia a facut declarații emoționante.De asemenea, Mihaela, impreuna cu Simona, a doua soție a cantarețului, vor organiza un parastas.„A trecut destul de greu…