Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus! Cantarețul, in varsta de 60 de ani, a fost internat la un spital de boli infecțioase din Capitala, unde a inceput tratamentul, au precizat surse medicale pentru Realitatea PLUS. Alți artiști ar putea fi in pericol, dupa ce au lucrat impreuna.Artistul…

- Politistii clujeni au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce i-au prins in flagrant pe angajatii unui restaurant de pe strada Napoca, din Cluj-Napoca, in timp ce serveau clienti, in interiorul localului. Localul se numește Ristorant Exclusive. „Politistii din cadrul Politiei…

- Un tanar din comuna Gratiești a fost reținut de oamenii legii dupa ce a furat un telefon mobil dintr-un restaurant din Capitala. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul a avut loc in data de 9 februarie.

- Poți sa stai acasa, sa nu gatești, dar sa mananci bine in fiecare zi. Un restaurant din Capitala a lansat un nou proiect in perioada pandemiei. Este vorba despre abonamentele pentru livrarea de mancare.

- Un barbat din Capitala a fost reținut de polițiști, fiind suspectat ca a furat un cablu de comunicații de pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucani. Individul nu este la prima abatere de la lege.

- Paul Gascoigne (52 de ani), fost star in Premier League, trece printr-o perioada mai buna. A uitat bautura și pandemie și s-a amorezat. Wendy Leech, 43 de ani, mama a doi copii, i-a facut ochi dulci intr-o vacanța in Spania, relația prinzand aripi. Paparazzii i-au surprins la plimbare cu cainii in Salford…

- Rod Stewart are 75 de ani, dar se simte ca la 30 de ani! Rockerul scoțian a ignorat complet avertismentele emise in statul Florida cu privire la riscurile contaminarii cu noul coronavirus și a e ieșit marți la o plimbare cu bicicleta. Paparazzi l-au fotografiat echipat corespunzator pentru sport, dar…

- Atunci cand vrea sa se rasfețe, Dinu ”Vama” nu spune nu la nimic, și imediat iși satisface poftele, fie ele cele mai dulci. Fostul președinte de la Dinamo și Rapid a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro chiar in timp ce se afla intr-o cofetarie din Capitala.