Cosmarul lui Marius Elisei este departe de a lua sfarsit! Operat la genunchiul stang in urma cu o luna, sotul Oanei Roman a inceput o recuperare anevoioasa. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are imagini exclusive cu chinurile pe care le indura ginerele lui Petre Roman in fata kinetoterapeutului.