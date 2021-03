VIDEO Oscar 2021: Nominalizările, primite cu surprindere şi recunoştinţă Nominalizarile pentru cea de-a 93-a editie a premiilor Oscar au fost anuntate luni, urmand ca gala de decernare a prestigioaselor trofee sa se desfasoare pe 25 aprilie. Reuters prezinta reactiile principalilor nominalizati, potrivit declaratiilor sau mesajelor publicate de acestia pe retelele de socializare. ''Este o victorie a jurnalistilor de investigatie independenti, precum si a avertizorilor de integritate, acesti gardieni ai societatilor noastre, care pot trage la raspundere autoritatile corupte. In primul rand, 'colectiv' este un omagiu cinematografic adus victimelor si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

