Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula daneza Another Round a caștigat Oscarul pentru cel mai bun film strain, categorie la care a fost nominalizat și documentarul romanesc Colectiv. In lupta pentru un trofeu s-a aflat și pelicula bosniaca „Quo vadis, Aida”, co-producție romaneasca. Un film despre patru barbați depravați. Așa a…

- Emerald Fennell, scenarista si regizoarea filmului "Promising Young Woman", a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, informeaza contul de Twitter al evenimentului.…

- Pelicula daneza Another Round a caștigat Oscarul pentru cel mai bun film strain, categorie la care a fost nominalizat și documentarul romanesc Colectiv. In lupta pentru un trofeu s-a aflat și pelicula bosniaca „Quo vadis, Aida”, co-producție romaneasca. Un film despre patru barbați depravați. Așa a…

- Decernarea premiilor Academiei Americane de Film va fi transmisa in direct pe platforma Voyo, luni, 26 aprilie, de la ora 03:00. Pentru prima data in istorie, filmul romanesc „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, are o sansa dubla sa castige mult ravnitul premiu, fiind nominalizat la doua categorii:…

- Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat la doua categorii ale premiilor Oscar, pentru „Cel mai bun film strain” și pentru „Cel mai bun documentar”. In 2020, filmul „Colectiv” a castigat Premiul academiei Europene de film pentru cel mai bun documentar. Pelicula a mai luat…

- Filmul documentar „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat la Premiile Oscar 2021, la doua categorii: „Cel mai bun film strain” și „Cel mai bun documentar”. Nominalizarile pentru cea de-a 93-a editie a galei premiilor Oscar au fost anunțat intr-o prezentare online, de actrita Priyanka…

- "Colectiv" este un documentar care urmareste evenimentele petrecute pe parcursul unui an dupa tragedia din clubul Colectiv. Filmul urmareste autoritati si jurnalisti in cautarea adevarului. Productia romaneasca a fost nominalizata la Oscar pentru doua categorii ndash; Documentar si Lungmetraj international.La…

- Productia cinematografica "Minari", scrisa si regizata de cineastul american de origine sud-coreeana Lee Isaac Chung, a castigat premiul pentru cel mai bun film intr-o limba straina, duminica seara, in cadrul celei de a 78-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee…