Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca, din informatiile pe care le are, pana la data de 30 aprilie, aproape 40.000 de persoane fizice si juridice beneficiau de masura suspendarii platii ratelor la credite.



"O alta masura pe care am luat-o a fost masura suspendarii platii ratelor la credite pe o perioada de pana la noua luni, adica pana in data de 31 decembrie. Trebuie sa va spun din capul locului ca adresabilitatea acestei masuri a fost cea mai larga. M-am uitat si in alte tari europene, in nicio tara europeana aceasta masura de suspendare a platii ratelor nu a avut adresabilitate…