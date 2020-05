Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca, la ora actuala, in privinta medicamentelor necesare tratamentului aplicat pentru COVID-19 lucrurile sunt "foarte bune" si nu lipseste niciunul dintre medicamentele necesare pentru astfel de tratamente. "In ceea ce priveste tratamentul pentru COVID, am avut momente in care am fost aproape de limita de tratare si am facut si in acest sens eforturi de a gasi toate mijloacele pentru a achizitiona tratamentele cu Plaquenil, Kaletra si alte tratamente necesare. De asemenea, in urma unei donatii, punem la punct sistemul de donare de sange de la pacienti vindecati…