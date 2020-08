Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca gazoductul Ungheni - Chisinau este finalizat, iar o data cu finalizarea acestei investitii exista posibilitatea furnizarii gazului natural care provine din Romania in Republica Moldova. "Am o veste buna sa va dau. Chiar daca nu s-a facut o inaugurare a unei investitii extrem de importante pentru Romania, aceasta investitie este gata, este vorba de gazoductul Ungheni-Chisinau. Investitia realizata de Transgaz, investitie care este finalizata si care o data cu finalizarea acestei investitii exista posibilitatea furnizarii gazului natural in Republica…