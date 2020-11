Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca se vor lua masuri pentru cresterea capacitatii de tratare a pacientilor infectati cu coronavirus, inclusiv prin includerea a noi spitale care vor deveni spitale de suport COVID.

- Premierul Ludovic Orban anunta o crestere a capacitatii locurilor in unitatile de Terapie Intensiva pentru pacientii Covid-19, precizand ca planul pe aceasta saptamana prevede o marire cu cel putin 200 de paturi, potrivit news.ro. Ludovic Orban a declarat luni, dupa o sedinta avuta la Ministerul…

- Astazi a fost publicat ordinul Ministerului Sanatații în care au fost cuprinse patru noi unitați medicale din județul Cluj care preiau pacienți infectați cu COVID-19. Totodata, capacitatea secțiilor de terapie intensiva va crește cu 17 paturi, dar și înca…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca un spital privat s-a aratat dispus sa puna la dispozitie 30 de paturi de Terapie Intensiva pentru bolnavii cu COVID-19, insa reprezentantii unitatii sanitare au cerut autoritatilor sa asigure personal medical pentru ingrijirea bolnavilor.

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi, Vasile Cepoi, a declarat ca unitatile medicale din judet care trateaza persoane infectate cu COVID-19 urmeaza sa isi mareasca capacitatea de oxigenoterapie, in prezent resursele din afara sectiilor ATI fiind la limita. ‘Suntem la limita cu resursele de…

- Spitalul municipal din Aiud va deveni spital destinat exclusiv bolnavilor de COVID. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus ca a evaluat, impreuna cu autoritațile locale capacitatea ”de act medical in județul Alba”. ”In acest moment sunt 270 de pacienți internați, 16 in terapie intensiva, 8 intubați,…

- ”Si in Bucuresti am pus in dispozitiv spitale noi: spitalul Witing, spitalul Ilfov. Spitalul Colentina va fi redat pentru tratarea pacientilor COVID. Deja, DSP a emis aviz de functionare pentru 100 de paturi. Urmeaza sa crestem capacitatea” Citește și: Ludovic Orban: "Problemele cele mai mari…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a comentat la Digi24 bilanțul cazurilor de coronavirus din ultimele 24 de ore, in condițiile in care Romania a inegistrat un nou record negativ: 1504 de noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore. El spune ca este necesara respectarea regulilor…