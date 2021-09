Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la ONU, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice."Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (...) înaintea conferintei ONU privind…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la New York, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, potrivit AFP. “Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (…) inaintea conferintei ONU privind schimbarile…

- Lideriii celor mai polunate țari din lume, China, India și SUA, au refuzat sa participe luni la o intalnire gazduita la New York de premierul britanic Boris Johnson și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, pe subiectul schimbarilor climatice, deși au fost trimise invitații pentru participe pe…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a vorbit marti de schimbarile climatice si coronavirus ca fiind "amenintari care nu tin cont de granite", in deschiderea lucrarilor celei de-a 76-a Adunari Generale a Natiunilor Unite, la New York, relateaza dpa. "Ne intalnim in vremuri marcate…

- AVERTISMENT din partea ONU: Schimbarile climatice vor avea efecte CATASTROFALE AVERTISMENT din partea ONU: Schimbarile climatice vor avea efecte CATASTROFALE Eșecul acțiunilor asupra schimbarilor climatice va avea consecințe „catastrofale” pentru lume, a avertizat liderul urmatoarelor discuții pe tema…

- Coaliția LEAF va mobiliza peste 1 miliard de dolari pentru acțiuni climatice;Ecosisteme stabile și biodiversitate ca scut impotriva schimbarilor climatice E.ON se angajeaza activ pentru protecția climei și este prima companie energetica care se alatura coaliției LEAF (Reducerea emisiilor prin accelerarea…

- Moscova si Washingtonul impartasesc ‘interese comune’ cu privire la schimbarile climatice, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, primindu-l pe emisarul special american pentru clima, John Kerry, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit AFP. ‘Problema legata de schimbarea climatica reprezinta unul…

- “Riscurile legate de schimbarile climatice reprezinta un element tot mai important in decizia de a investi intr-o companie, fiind mentionate de aproximativ 90% dintre investitorii institutionali drept cel mai important factor de tip ESG (environmental, social, governance – mediu, social, guvernanta)…