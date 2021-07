Stiri pe aceeasi tema

- China trebuie „sa coopereze mai bine” in ancheta cu privire la originea pandemiei de COVID-19, ale carei prime cazuri au fost descoperite la Wuhan (centru), in decembrie 2019, a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatattii (OMS), potrivit AFP.

- Catalin Avramescu, profesor la Facultatea de Științe Politice Universitatea Bucuresti și fost consilier prezidențial, a declarat, pentru REALITATEA PLUS, ca Statele Unite vor o schimbare in relațiile cu Rusia, dar problema o reprezinta capacitatea rușilor de a raspunde acestei provocari.„Administrația…

- G7, grupul celor mai industrializate țari din lume, vor cere Organizatiei Mondiale a Sanatatii o noua ancheta, transparenta, privind originea coronavirusului, potrivit unui proiect de comunicat divulgat inaintea intalnirii, informeaza The Guardian, citata de News . Apelul a fost initiat de administratia…

- Un raport cu privire la originile COVID-19 realizat de un laborator national guvernamental american a conchis ca ipoteza “scaparii” virusului dintr-un laborator chinez din Wuhan este plauzibila si merita investigatii aprofundate. Dezvaluirea a fost facuta de cotidianul Wall Street Journal, citand surse…

- Pandemia de coronavirus a alimentat teoriile conspirației, mai ales scenariul in care virusul a fost creat sau a scapat in urma unei erori dintr-un laborator aflat in Wuhan, China."Cred ca ar trebui sa continuam sa investigam ce s-a intamplat in China, pana cand vom afla exact adevarul", a afirmat ANTHONY…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut miercuri serviciilor de informatii americane sa "redubleze eforturile" pentru a explica originea Covid-19 si solicita un raport in 90 de zile, potrivit AFP. Teoria unui accident de laborator la Wuhan, in China, a revenit in forta in ultimele…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), s-a vaccinat impotriva Covid-19, miercuri, la un spital din Geneva. „Astazi a fost randul meu sa fiu vaccinat la Hopitaux Universitaires de Geneve impotriva Covid-19. Vaccinurile salveaza vieti. Este crucial sa…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, planuiește sa candideze pentru un al doilea mandat de cinci ani la șefia organizației, relateaza Stat News, citând o sursa familiara problemei, scrie Reuters. Etiopianul a devenit în 2017 primul african…