Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, peste un sfert din populația Romaniei nu mai este in țara, și nimeni nu are o cifra exacta a celor plecați in ultimii 20 de ani. Ministerul Afacerilor Externe a estimat in 2019, ca din cei 9 milioane de romani din afara granițelor, peste 5,6 milioane fac parte din noua Diaspora, cei emigrați…

- Ministrul de externe german Heiko Maas i-a criticat dur pe protestatarii „anti-maști” care s-au comparat cu victimele nazismului, acuzându-i ca trivializeaza Holocaustul și „batjocoresc” curajul demonstrat de rezistența anti-nazista, relateaza Euronews.O protestatara…

- Taxarea nu va fi uitata in planurile Uniunii Europene privind combaterea incalzirii globale, iar taxele ar trebui sa fie revizuite pentru a reflecta costurile asupra mediului si climei, a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, transmite Reuters, citata de agerpres. Oficialii…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana mai au mult de lucru pentru ajungerea la un acord bilateral privind relatiile post-Brexit, a anuntat vineri dupa-amiaza Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, anunța MEDIAFAX."Dupa sapte zile de negocieri intense la Londra, discutiile continua cu David…

- Uniunea Europeana va trebui sa dea dovada de acelasi pragmatism in relatiile cu Regatul Unit, a declarat Jorg Kukies, secretar de stat in Ministerul Finantelor german, el declarandu-se ''profund ingrijorat'' de lipsa unor progrese reale in negocierile dintre Bruxelles si Londra, informeaza Reuters,…

- Mai multe țari europene pregatesc instituirea rapida a unui nou lockdown, care va fi insa mai flexibil decat cel din primavara, pentru a aduce sub control pandemia, fara a lovi in plin economia. Germania a facut anunțul miercuri dupa-amiaza, urmata de Franța, pe seara, iar Belgia analizeaza cea mai…

- Ministrul sanatații din Belgia, Frank Vandenbroucke, spune ca situația din anumite parți ale țarii este „cea mai periculoasa din toata Europa”, scrie The Guardian.„Belgia pierde controlul asupra celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus și este foarte aproape de a fi copleșita de un „tsunami”…

- UBER se aliaza cu RENAULT și NISSAN pentru electrificarea calatoriilor in Europa. Renault, Nissan și Uber vor explora parteneriatul in țarile strategice europene Companiile iși propun sa colaboreze pentru a spori adoptarea vehiculelor electrice și extinderea infrastructurii Renault și Nissan au semnat,…