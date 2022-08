Dupa bombardamentele de joi asupra centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, nu s-a inregistrat nicio scurgere radioactiva, a sustinut un oficial din administratia de ocupatie pro-rusa,informeaza AFP, citata de Agerpres. „La ora actuala nu s-a constatat nicio contaminare la statie si nivelul radioactivitatii este normal”, a scris pe Telegram seful administratiei locale civile si militare […] The post VIDEO. Oficial rus: nivelul radioactivitatii este normal la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie. Nu s-a inregistrat nicio scurgere radioactiva appeared first on Știri online, ultimele…