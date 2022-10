Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul din regiunea Nikolaev din sudul Ucrainei a postat un clip ce pare a arata o racheta ruseasca efectuand in zbor o intoarcere de aproximativ 180 de grade, oficialul glumind amar ca probabil a decis sa nu comita o crima de razboi, transmite Hotnews. „Una (doar) dintre rachetele Federației…

- Mai multe atacuri au avut loc in timpul nopții de miercuri spre joi in regiunea Kiev, au anunțat oficiali ucraineni, fara sa anunțe și un bilanț. In prezent, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cele mai aprige lupte se dau in direcția Bakhmut și in orașul Avdiyivka, aflate in regiunea…

- In dimineața zilei de 10 octombrie, in care armata rusa a bombardat centrul capitalei Ucrainei, Alina, 17 ani, era in drum spre universitate și se afla intr-o transmisie live pe canalul ei de Telegram. In acel moment, pe deasupra capului fetei s-a auzit vuietul unei rachete. Tanara a fost gasita la…

- Refugiatii ucraineni protesteaza, sambata dupa-amiaza, la Constanta, fata de crimele de razboi ale Rusiei din Ucraina, potrivit Ziua de Constanța . Oamenii au pancarte cu mesaje precum ”Russian war crimes = Genocide of Ukraine” (Crime de razboi ale Rusiei = Genocidul Ucrainei). Aproximativ 500 de persoane…

- Serghei Aksionov, 49 de ani, a declarat ca operațiunea speciala din Ucraina se va transforma intr-o operațiune antiterorista, dupa incheierea referendumurilor privind aderarea la Rusia din autointitulatele Republici Populare Donețk și Luhansk, Herson și Zaporojie, relateaza cotidianul rus Pravda . „Dobandirea…

- Rusia a anuntat duminica aceasta ca a distrus un depozit de munitii ce continea rachete pentru sistemul american HIMARS in regiunea Odesa, in sud-estul Ucrainei, in timp ce Kievul afirma ca de fapt rusii au lovit un hambar de grane, transmite Reuters. Ministerul Apararii Rusiei a anuntat ca rachete…

- Rusia continua bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Zaporojie. Au fost semnalate noi atacuri in Harkov, iar pentru cele din Donețk de sambata, guvernatorul regional a transmis azi bilanțul victimelor. De cealalta parte, forțele de la Kiev au distrus un pod feroviar și unul rutier…