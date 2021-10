VIDEO O puternică furtună ciclonică a transformat piețele în lacuri în sudul Italiei O furtuna ciclonica puternica a lovit marți Sicilia, din sudul Italiei, provocând inundații la scara larga în jurul orașului Catania, transformând strazile și piețele în râuri și lacuri și provocând moartea a cel puțin doua persoane, au declarat salvatorii, relateaza Reuters.

Un purtator de cuvânt al grupului de voluntari Misericordia, care ajuta poliția și pompierii, a declarat ca cadavrul unui barbat a fost gasit sub o mașina, pe fondul ploilor torentiale care au maturat orașul Gravina, la nord de Catania.

Contactata de Reuters, poliția a confirmat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

